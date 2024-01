Bistriški judoisti osvojili osem medalj na 54. Pokalu Pohorskega bataljona

V Slovenski Bistrici je včeraj potekalo mednarodno judo tekmovanje za 54. Pokal Pohorskega bataljona, ki ga je organiziral domači Judo klub Impol. Skupno je nastopilo skoraj 130 judoistov in judoistk iz tridesetih klubov. Bistriški judoisti so prikazali izvrstne borbe in osvojili skupno prva mesta pri kadetih in pri članih.

Dopoldan so se merili kadeti in kadetinje. V kadetski konkurenci so nastopili trije bistriški judoisti in vsi osvojili prva mesta – Gal Blažič (do 60 kg), Luka Kodrič (do 66 kg) in Tjaš Pintarić (do 73 kg). Popoldan so se merili člani. Judoisti iz JK Impol so osvojili tri zlate – David Štarkel (do 60 kg), Primož Jug (do 66 kg) in Mario Gašparič (do 100 kg) ter po eno srebrno – Gal Blažič (do 60 kg) in eno bronasto medaljo – Tjaš Pintarić (do 73 kg). Peta mesta so osvojili Luka Kodrič (do 66 kg), Timotej Kos (do 90 kg) in Blaž Rot (do 81 kg). Sedmi je bil Timotej Figek (do 90 kg). Dodajmo še, da je v članski kategoriji nad 100 kg zmagal Žan Kostanjšek iz JK Oplotnica.

Po tekmovanju so povedali:

Danes v Slovenski Bistrici poteka še eno judoistično tekmovanje – IX. Memorial Stanka Topolčnika – »Pokal Slovenske Bistrice 2024«. Pomerili se bodo najmlajši – starostne kategorije U8, U10 in U12. (D.G.)