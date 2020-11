Bistriški judoist Vito Dragič zaradi koronavirusa ostal brez nastopa na EP

Član Judo kluba Impol iz Slovenske Bistrice Vito Dragič je ostal brez nastopa na evropskem prvenstvu, ki se bo jutri začelo v Pragi. Kot so sporočili z Judo zveze Slovenije, je bil Dragić pozitiven na testiranju na koronavirus. Bo pa na tatamije stopil njegov klubski kolega David Štarkel (do 60 kg). Celjski klub Z’dežele Sankaku bo tokrat zastopal le olimpijska prvakinja Tina Trstenjak (do 63 kg), ki bo tudi tokrat glavno slovensko orožje za osvojitev medalje. Med deseterico slovenskih tekmovalcev v češki prestolnici bo tudi član mariborskega Branika Enej Marinič (nad 100 kg).

