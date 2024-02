Bistriški judoist Gal Blažič do brona v Italiji

Minuli vikend je v italijanski Follonici potekal Evropski pokal v judu za kadete in kadetinje. Na tekmovanju je nastopilo 461 judoistov iz 27 držav. V Slovenski reprezentanci so nastopili tudi trije judoisti iz bistriškega Judo kluba Impol. Gal Blažič se je v kategoriji do 55 kg po zmaganih borbah v predtekmovanju, v četrtfinalu pomeril z Italijanom Porrelijem, ki ga je poslal v repasaž, tam pa se je Gal prebil do boja za bron. V »borbi dneva« bi se moral boriti z Italijanom Gualandijem, ampak slednji ni prišel na blazino in Gal je tako osvojil bronasto medaljo. Luka Kodrič je v kategoriji do 66 kg izgubil v prvem krogu proti predstavniku iz Italije. Tjaš Pintarić je v kategoriji do 73 kg po zmagi v prvem krogu proti Italijanu, nato izgubil s tekmovalcem iz Mehike. (D.G., Foto: Erika Zucchiatti/EJU, JK Impol)

