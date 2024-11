Bistriški Impol novi (stari) ekipni državni prvak v judu

Judoisti Impola iz Slovenske Bistrice so ubranili naslov ekipnih državnih prvakov. Novi (stari) prvaki 1. slovenske judo lige so na finalnem turnirju v velikem finalu v Slovenj Gradcu s 4:3 premagali domači Acron, ki tako še vedno čaka prvi naslov najboljših v državi. Tretje mesto je osvojil Bežigrad, četrto mariborski Branik. V polfinalu je sicer Impol premagal Branik s 5:2, Slovenjgradčani pa so bili boljši od Bežigrada s 4:3.

V finalu so zmage za Impol dosegli Gal Blažič, David Štarkel, Anej Dukarič in brez boja Vito Dragič. Štarkel je pred finalom prejel tudi nagrado za najboljšega tekmovalca rednega dela lige. (Jure Mernik)

Foto: Facebook, Darko Petelinšek / Judo zveza Slovenije