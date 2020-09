Bistriški gasilci so v nočnem požaru rešili življenje mlajši ženski

Bistriški gasilci so v nočnem požaru najverjetneje rešili življenje mlajši ženski. Kaj je bil vzrok, da je v manj kot tednu dni prišlo že do drugega požara na isti lokaciji – ugotavlja policija.

Kmalu po polnoči je na Kolodvorski ulici v Slovenski Bistrici zagorelo ostrešje stanovanjskega bloka – prav tistega, v katerem so tudi prostori PGD Slovenska Bistrica. 35 gasilcev (iz PGD Sl. Bistrica in PGD Zgornja Bistrica) je v hitri akciji omejilo požar in preprečilo večjo škodo, predvsem pa so najverjetneje tudi rešili življenje.

V eno od stanovanj so morali vstopiti z zunanje strani – ker ima protivlomna vrata, so razbili šipo okna in vstopili s pomočjo lestve. »Tako smo prišli do onemogle mlajše ženske, ki je bila brez zavesti in v prvem trenutku niti ni dihala. Z nosili smo jo prenesli do reševalnega vozila in je bila nato prepeljana v UKC Maribor,« je pojasnil vodja intervencije, poveljnik PGD Slovenska Bistrica, Boris Keršič. Po njegovih podatkih oseba zdaj ni v nevarnosti in je bila že izpuščena iz bolnišnične oskrbe.

Gasilci so ogenj pogasili, precej je poškodovano ostrešje in kritina. Poškodovano streho so zasilno sanirali in prekrili s folijo, da so preprečili še večjo škodo zaradi dežja in iztekanja vode v nižje prostore. Stanovanja (v stavbi je osem ali devet stanovanj) v požaru niso utrpela večje škode. So pa ponoči evakuirali vseh deset stanovalcev. Kasneje, ko so stanovanja pregledali, so se lahko vrnili vanje.

Gasilci so bili na lokaciji požara vse do zgodnjega jutra. Kaj je bil vzrok požara, ugotavlja policija. To je bil v tednu dni že drugi požar na isti lokaciji. (B. Petelinšek)