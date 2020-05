Bistriški čebelarski center se ponovno odpira za obiskovalce

Čebelarstvo je na Bistriškem velikega pomena. V Slovenski Bistrici že dve leti deluje sodoben čebelarski center, kjer je tudi sedež lokalnega čebelarskega društva. V Centru potekajo druženja, izobraževanja, tu gostijo mlade. Vendar se je tudi ta center zaradi ukrepov za preprečitev širjenja koronavirusne bolezni moral zapreti. Za obiskovalce se center ponovno odpira 17. maja in bo odprt do konca oktobra vsako nedeljo od 15. do 20. ure. V tem času lahko obiskovalcem dežurni čebelar predstavi čebelarsko učno pot medovitih rastlin, vzrejno postajo matic, muzej, promocijski film ter pomen življenja čebel in njihov velik doprinos k naravi.

1 od 3

Trenutno imajo člani čebelarskega društva kar precej dela, saj montirajo nova vhodna vrata in obnavljajo učne panoje, ki jih nameravajo do ponovnega odprtja Centra končati. »Seveda pa so naši pogledi uperjeni predvsem v leto 2024, ko bo naše društvo praznovalo 100. obletnico obstoja. Takrat si želimo odpreti apiterapevtski čebelnjak, ki bi popestril našo ponudbo za obiskovalce,« pojasnjuje predsednik bistriškega čebelarskega društva Maksimiljan Prah. (Anja Sobočan, foto iz arhiva ČDSB)