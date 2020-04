Bistriški atletski miting pod vprašajem!

Zimska atletska sezona je že zdavnaj končana. Kot nam je povedal Boštjan Fridrih, trener in sekretar v klubu, še posebej veseli prihod mladih atletov, medtem ko so najboljši imeli kar nekaj težav s poškodbami in odsotnostmi, veseli pa povratek Saše Babšek, ki je osvojila srebrno medaljo na prvenstvu Slovenije za člane v troskoku.

Priprave so ‘padle v vodo’

V klubu so bili zaradi nastale situacije primorani odpovedati tradicionalne prvomajske priprave v hrvaškem Medulinu. Pod vprašajem je tudi letna tekmovalna sezona. Vsi športni objekti v občini so zaprti, izjema nista niti stadion in atletska dvorana. Posledično so prekinjeni tudi treningi v okviru atletske šole.

Trenirajo doma

»Starejši atleti trenirajo po individualnem planu doma in v naravi, sicer pa komuniciramo z našimi člani preko družbenih omrežij. Za vse nas je to novo in neznano okolje. Pogoji za delo niso optimalni, vendar je iz nastale situacije potrebno potegniti pozitivne stvari. Tudi v treningu se lahko sedaj delajo stvari, za katere drugače mnogokrat zmanjka časa (preventivni treningi, psihološki pristop, avtogeni trening…). Zdravje je v tem trenutku na prvem mestu in zato moramo stopiti skupaj ter upoštevati navodila.« pravi Boštjan Fridrih.

Odločili se bodo na začetku maja

Sta pa pod vprašajem tudi jubilejni 20. Mednarodni atletski miting in Stepišnikov memorial v metu kladiva, ki bi morala biti izvedena zadnjo soboto v maju. »Še vedno upamo, da bomo tudi letos v Slovenski Bistrici spremljali vrhunsko atletiko. Vse je seveda odvisno od poteka dogodkov. Na začetku maja se bomo odločili, ali bo miting v planiranem terminu ali ga bomo prestavili na kasnejši termin (junij, julij). Upoštevali bomo navodila in predloge državnih institucij ter Atletske zveze Slovenije. Tekmovanje bomo organizirali, v kolikor bodo lahko zagotovljeni normalni pogoji za vse tekmovalce in tudi gledalce, v nasprotnem primeru mitinga letos, žal, ne bo.«