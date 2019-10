Bistriška noč ljubezni ponovno združila mlade

V noči iz sobote na nedeljo je center Slovenske Bistrice ponovno oživel. Klub študentov Slovenska Bistrica (KŠSB) je v sklopu dogodka Bistriška noč ljubezni (BNL) ponovno združil mlade – dijake in študente – predvsem z Bistriškega konca. Prvi del dogodka BNL se je odvijal 12. oktobra, ko so na bistriškem odru nastopili Tea Vučkovič, Teodor G. in Urbadur. Za tokratno glasbeno obarvano noč so organizatorji izbrali skupino Tabu, ozračje pa so ogreli člani skupine 7ate9. Lučka Goričan, predsednica KŠSB, pojasnjuje, da so za včerajšnji koncert skupine Tabu poleg Bistričanov imeli veliko povpraševanja tudi od drugod, kljub vsemu pa je bil primarno lokalni dogodek. Skupina Tabu na BNL ni igrala prvič – nazadnje so bistriško publiko zabavali oktobra 2017. O vzdušju na koncertu smo povprašali tudi Evo Beus, pevko skupine Tabu: »Bilo je super, polno ljubezni, tako kot nazadnje. Tak poseben prostor. Glede na to koliko koncertov imamo, se včasih vse skupaj zabriše v eno samo gmoto, ampak ta pa nekako štrli ven.«

Lučka Goričan pa dodaja, da se dogajanje v okviru KŠSB nadaljuje, decembra lahko pričakujemo tudi tradicionalni stand up: »Pred tem seveda planiramo še kakšen izlet, kakšne dogodke, turnirje, delavnice, tudi kakšne kaligrafije ali kaj takega, drugače pa smo že kar v pripravi za drugo leto, za majski festival ljubezni.« (Anja Sobočan)