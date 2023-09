Bistriška noč ljubezni bo v soboto združila mlade Bistričane

Zadnji septembrski dnevi naznanjajo nov začetek študijskega leta na slovenskih univerzah, a še pred tem bo v Slovenski Bistrici pestro. Klub študentov Sl. Bistrica (KŠSB) organizira zdaj že tradicionalno Bistriško noč ljubezni. Gre za največji dogodek v organizaciji KŠSB, letos so na koncertni oder povabili glasbeno skupino Big Foot Mama. Pestro glasbeno dogajanje bo študente, dijake in ostale mlade po srcu združevalo v soboto pri Crouzetu.

A to ni edina zadeva, s katero se trenutno ukvarjajo na KŠSB. Trenutno imajo delovno obdobje, ponovno morajo namreč včlaniti svoje člane, saj je članstvo v klubu študentov enoletno. “Včlanjevanje je eno najpomembnejših obdobij kluba, ker moramo do določenega datuma pridobiti določeno število članov,” pojasnjuje Žiga Orešič, predsednik KŠSB.

In kdo je Žiga?

Mladi Zgornjepolskavčan, študent kineziologije, pa tudi frizbi igralec in frizbi funkcionar. Orešič živi za šport, poleg tega pa vodi Klub študentov Slovenska Bistrica. Svoja študentska leta je v veliki meri preživel z udejstvovanjem pri KŠSB, oktobra minulo leto je postal njegov predsednik. »To leto je minilo zelo hitro, prehitro,« pravi Žiga po preteku prve polovice dveletnega mandata. V KŠSB se namreč pripravljajo velike spremembe: prihodnje leto bo menjava v vodstvu in tudi v upravnem odboru. Na to se že pripravljajo, pove Žiga. (A. Sobočan)

Več o predsedniku Kluba študentov Slovenska Bistrica pa v septembrski številki Bistriških novic.