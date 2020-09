Bistriška gimnazija se lahko pohvali z zlatim maturantom

Izidor Gregorič je letošnji edini zlati maturant splošnega gimnazijskega programa Srednje šole Slovenska Bistrica. Laskavi naziv je osvojil po utemeljenem ugovoru na oceno iz slovenščine, s čimer je pridobil še dodatno, trideseto točko, in se s tem vpisal med zlate maturante.

Izidor, že med šolanjem si dosegal vidne rezultate na različnih področjih. Dosegel si 1. mesto v znanju kemije za 3. letnike, bil Zotkin talent, se uvrstil na naravoslovno olimpijado … Na kaj si najbolj ponosen?

Kljub nedavno opravljeni zlati maturi še vedno menim, da je naravoslovna olimpijada EUSO 2018 moj največji šolski dosežek, na katerega sem neizmerno ponosen. Takšen dogodek se ti navadno pripeti le enkrat v življenju, saj moraš imeti že za samo uvrstitev poleg ogromno znanja vselej tudi kanček sreče. Najboljša lastnost te olimpijade je bila nedvomno ta, da je dajala večji poudarek na praktične veščine, kar je pomenilo, da smo izvedli številne zanimive eksperimente. Menim, da prav to manjka številnim slovenskim tekmovanjem, ki so nekoliko bolj teoretično orientirana.

Letošnje šolsko leto je bilo povsem drugačno kot smo ga vajeni. Misliš, da je epidemija vplivala na tvoj uspeh na maturi?

Težko je govoriti o tem, kako bi se matura in priprava na njo odvila, če nas spomladi ne bi presenetil tale virus. Prav zato sem še posebej ponosen na uspeh, ki sem ga dosegel. Odkar se je namreč marca začela karantena, nam je bil odvzet način izobraževanja, ki smo se ga malo po malo navajali že od prvega razreda osnovne šole. Prehod iz table na zaslon je bil težaven tako za nas dijake kot tudi za profesorje. Profesorji na naši šoli so se kljub vsemu izredno potrudili in nam omogočili kar se da dobro pripravo na maturo. Vsekakor pa za prihodnje generacije upam, da bodo v novem šolskem letu na nek način deležne bolj normalnega pouka z več osebnega stika.

Kakšne spomine boš ohranjal na srednjo šolo?

Morda se bo moje mnenje čez čas spremenilo, vendar vsaj za zdaj menim, da so bila srednješolska leta najboljši del mojega življenja. Zgodilo se je namreč toliko najrazličnejših šolskih, obšolskih, a tudi popolnoma nešolskih dogodkov, ki se jih bom vselej rad spominjal. Vem, da sem v devetem razredu osnovne šole razmišljal o vpisu na Drugo gimnazijo v Mariboru, vendar sta me bližina in domače okolje prepričala, da sem se vpisal na Srednjo šolo Slovenska Bistrica. Po končanih štirih letnikih pa lahko vsekakor rečem, da je to tudi šola z odličnimi pogoji na vseh področjih, le izkoristiti jih je treba. Prav zato bi se, če bi moral izbirati še enkrat, brez pomisleka ponovno vpisal na bistriško gimnazijo. Kljub temu pa vselej rad poudarim, da je vsak dijak v veliki meri vendarle sam odgovoren za znanje in uspeh, ki ga doseže.

(A. Sobočan)

Več o tem, kam odhaja študirati Bistričan, pa v prihajajoči septembrski številki Bistriških novic.