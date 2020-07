Bistričan Vid Jakopin tokrat državni podprvak v odbojki na mivki

Bistričan Vid Jakopin je s svojim soigralcem Tadejem Boženkom osvojil drugo mesto na državnem prvenstvu v odbojki na mivki. V Kranju je bil od branilcev lanskega naslova boljši par Nejc Zemljak / Jan Pokeršnik.

V finalu sta si prednost na začetku prvega niza priigrala Boženk in Jakopin, vendar sta ju z uspešnimi napadi in protinapadi tekmeca hitro ujela ter si na račun dobrih začetnih udarcev priborila prednost štirih točk in jo ohranila do konca niza (21:16). V drugem nizu so odbojkarji še dvignili raven igre, a sta Zemljak in Pokeršnik še naprej igrala na tako visoki ravni, da Boženk in Jakopin nista imela možnosti za preobrat (21:15). Zemljak in Pokeršnik, sicer že leta najboljša slovenska dvojica na svetovni lestvici, sta tako prvič postala slovenska prvaka. Za Zemljaka je to prvi naslov, za Pokeršnika pa sicer že tretji.

Foto: Matevž Ambrožič

