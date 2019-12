Bistričan Vid Jakopin postal srednjeevropski prvak

Odbojkarja na mivki, Bistričan Vid Jakopin in Tadej Boženk, sta pred domačim občinstvom slavila na srednjeevropskem prvenstvu, ki ga je gostila Ljubljana. Prva nosilca tekmovanja sta bila zelo suverene, tudi zadnji dan tekmovanja, ko sta si s polfinalno zmago z 2:0 nad Madžaroma Arturom Hajosom in Bencejem Strellijem zagotovila uvrstitev v veliki finale. Tudi finalnima tekmecema, Čehoma Ondreju Redlu in Martinu Barti, pa slovenska naveza ni prepustila veliko točk – v prvem nizu le devet, v drugem pa sta jih Čeha zbrala enajst. (Jure Mernik)

Foto: Aleš Oblak

