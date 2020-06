Bistričan Klemen Prepelič v idealni peterki španskega prvenstva

Košarkarja Klemna Prepeliča so izbrali v idealno peterko španskega državnega prvenstva. Reprezentančni branilec in član Joventuta iz Badalone je bil sicer najboljši strelec lige ACB v rednem delu tekmovanja, v povprečju je dosegel 22,3 točke na tekmo. Vključno z drugim delom lige pa je dosegel 21,7 točke na tekmo.

Ob 27-letnem Bistričanu so mesta v prvi peterki zasedli še najkoristnejši igralec sezone v Španiji, Nikola Mirotić (Barcelona), Facundo Campazzo (Real Madrid), Axel Bouteille (Malaga) in Giorgi Shermadini (Tenerife).

Foto: FIBA