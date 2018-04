Bistrica ob Sotli v RIS-u

Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli sodeluje v projektu ‘Rastišče sreče’ oziroma krajše RIS-u. Nosilec projekta je Mladinski center Krško, ki je moči združil z Družinskim inštitutom Zaupanje iz Sevnice, Mladinskim društvom Bistrica ob Sotli in KTRC Radeče. Projekt bo trajal 22 mesecev in je namenjen razvoju sistematičnega in mrežno organiziranega dela z ranljivimi skupinami mladih. Vsi partnerji naj bi po 15. aprilu vzpostavili preventivna središča s strokovnimi delavci in prostovoljci, v katere bodo lahko otroci in mladostniki prišli po pouku, opravili naloge, iskali učno pomoč, se igrali, udeleževali delavnic socialnih veščin in drugo. Drugi sklop aktivnosti pa je ulično mladinsko delo, s katerim bodo poskusno pričeli med poletnimi počitnicami 2018. Zaščitni znak uličnega dela bo kombi, poimenovan Srečko, s katerim se želijo približati mladim v Posavju na mestih, kjer se mladi zadržujejo. Zakoniti zastopnik MD Bistrica ob Sotli je Andrej Černelč.

Več v jutrišnjih Rogaških novicah.