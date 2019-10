Bistrica ob Sotli: Prva seja občinskega sveta po počitnicah

Občinski svet Bistrice ob Sotli je po skoraj treh mesecih po poletnem predahu zasedal zadnje dni septembra. Na 7. redni seji so se med drugim seznanili s polletnim poslovanjem občine, župan pa je svetnikom prenesel nekaj zadnjih dosežkov občine.

Kot je pojasnila občinska finančnica Lidija Centrih, je občina v prvem polletju na prihodkovni ravni realizirala približno 690.100 evrov od načrtovanih 1,66 mio oz slabih 42 %, na odhodkovni ravni pa 526.700 od 2,22 milijona, kar je 23,6 % realizacija. Kot je pojasnil župan Franjo Debelak, je nizka realizacija običajna in je posledica še nezaključenih projektov, večji med njimi je ureditev knjižnice in kulturnega doma, ki se je začela septembra. Župan je v poročilu svetnike seznanil, da so končali kategorizacijo občinskih cest, uspeli so kategorizirati kar 99 km, kar pomeni, da bodo iz tega naslova prejeli okoli 48.000 evrov v proračun. Izvajajo tudi priprave na hidravlične izboljšave vodovodnega sistema, za kar morajo do konca leta pridobiti gradbeno dovoljenje. S še tremi lastniki se dogovarjajo za služnosti, če teh ne bodo dobili, bodo iz projekta ta področja izvzeli in tam ne bodo obnavljali vodovodnega sistema.

Na seji so posodobili pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in o nagradah članov delovnih teles, pri tem so spremenili točko o vrednotenju dela nadzornega odbora, pri čemer je zahtevnost njihovega dela opisana drugače, za zelo zahtevno delo bodo prejeli 120 evrov bruto, za manj zahtevne nadzore pa 100 ali 80 evrov bruto. Sejnine za občinski svet in delovna telesa niso spremenjene, so pa z uskladitvijo z zakonom navedeni bruto zneski, za svetnike na sejo 104 evre bruto, za člane delovnih teles 26 evrov bruto in za nadzorni odbor 65 evrov bruto. (Suzana Vahtarič)