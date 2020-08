Bistrica ob Sotli: Ostali brez bankomata

Pred kratkim je Bistrica ob Sotli ostala brez bankomata v svojem kraju, saj je Abanka ukinila tistega, ki je bil nameščen pri trgovini KZ Šmarje pri Jelšah. Lastniki bankomata so lastnike prostora obvestili, da naj sami investirajo v postavitev novega bankomata, saj je bil obstoječi dotrajan in zato potreben zamenjave.

Ukinitev bankomata je seveda sprožila več reakcij, med drugim se je s pismom ministroma za javno upravo, Boštjanu Koritniku in za gospodarski razvoj Zdravku Počivalšku odzval tudi župan občine Bistrica ob Sotli. Župan je zapisal: »Smo manjša obmejna občina, že tako ali tako prikrajšana za številne ugodnosti, ki jih imajo kraji, ki so bližje mestnim središčem. Zato udarec, ki so smo ga prejeli sedaj, toliko bolj boli. Zdi se nam, da se nas obravnava kot drugorazredne državljane, saj je videti, da nikomur ni mar, da prebivalci nimamo niti približno enakih pogojev za življenje in da šteje samo kapital. Seveda je razumljivo, da vsi bankomati ne morejo ustvarjati zadostnega prometa, ampak bi vendarle bilo potrebno vzpostaviti neko ravnovesje oz. zagotoviti osnovno pokritost.«

Se res ‘ne splača’? V nadaljevanju se župan sprašuje, kaj sledi: »Ker se »ne splača« smo ostali brez železniške povezave, banke, bankomata, imamo slabe avtobusne povezave, tudi pošto smo ohranili izključno zato, ker je Občina prevzela nase to breme. Bomo kmalu na tem, da ostanemo brez zdravnika, šole, vrtca, bencinske črpalke …?!? Ker »se ne splača« … Mislim, da se boste z mano strinjali, da ne moremo podeželske občine prevzemati stroške za najosnovnejše usluge potrebe državljanov, ki so v večjih in bogatejših okoljih samoumevne.«

Ob koncu dopisa ministru za javno upravo zaključuje: »Upamo, da se bodo zadeve obrnile v to smer, da bo bankomat ostal v občini in se s tem ohranili osnovni življenjski pogoji naših občanov, še posebej starejše populacije. Prosim Vas, da se na ministrstvu za javno upravo vključite v iskanje rešitev za težave podeželja.«

Ministra za gospodarstvo pa prosi: »da se na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je »skrbnik« zakona o skladnem regionalnem razvoju in Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike, v kateri je predvideno izvajanje ukrepov na obmejnih problemskih območjih, kamor sodi tudi občina Bistrica ob Sotli, zelo aktivno vključite v reševanje tega problema«.

So pa na spletni strani in družbenih omrežjih nekateri sprožili podpisovanje petice v podporo ohranitvi bankomata v Bistrici ob Sotli. Župan dodaja: »Računam, da bomo v roku tedna ali dva dosegli nek dogovor, ki bo bil sprejemljiv za vse, predvsem pa, ki bi obdržal nov bankomat, z vsemi funkcijami, ker ta ni imel možnost plačila položnic, če bo še to dodano, sem prepričan, da bo bankomat rentabilen.« (S. V., J. S.)