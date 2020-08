Bistrica ob Sotli: Ministrica dr. Simona Kustec zadovoljna ob obisku šole

Danes je Bistrico ob Sotli obiskala ministrica za šolstvo, znanost in šport, dr. Simona Kustec, ki se je seznanila s pripravljenostjo tamkajšnje šole za začetek šolskega leta, jih ob tem pohvalila in izpostavila, da bodo učenke in učenci lahko veselo in pogumno prvi šolski dan prestopili prag šole, prav tako pa je obljubila pomoč pri uresničitvi želje po izgradnji novega vrtca in telovadnice.

Glavni namen obiska ministrice v Bistrici ob Sotli je bila seznanitev iz prve roke, kako je šola pripravljena na začetek šolskega leta. »Z velikim veseljem povem, da so izvrstno pripravljeni, tako ravnatelj s svojo ekipo kot posamezne učiteljice in učitelji, tako da učenke in učenci resnično lahko veselo in pogumno prvi šolski dan stopijo čez prag šole,« je ob obisku dejala ministrica za šolstvo, znanost in šport dr. Simona Kustec. Kot je izpostavila, je pogovor tekel o danih epidemioloških in zaščitnih ukrepih, o pripravljenosti na izobraževanje s pomočjo digitalne opreme, ki jo potrebujejo učenci in učitelji. »V Bistrici ob Sotli se je izkazalo, da je šola vzorčen primer pripravljenosti tudi na te situacije, tako da v vseh pogledih velike čestitke in poklone majhni, vaški, obmejni šoli, za vse, kar je naredila, da bodo lahko startali srečno in uspešno in z zdravstvenega vidika zdravo v novo šolsko leto. Majhne, obmejne šole so srce lokalne skupnosti in brez njihovega dihanja in sodelovanja, brez radosti in življenja, lokalna skupnost ne bi mogla dobro delovati in tega se zaveda tukaj tudi župan s svojo ekipo, ki daje močno podporo, tako finančno, kot programsko in moralno, zato da se šola lahko razvija.«

Ker pa sta ravnatelj in župan izpostavila tudi nujne potrebe po vrtcu in novi telovadnici, je ministrica potrebe in načrte močno pozdravila in poudarila, da bo tisto, kar je v pristojnosti ministrstva, dobilo njeno podporo. Želi si, da bi to bilo mogoče čim prej, že s prvim črpanjem evropskih sredstev, ki so jim sedaj že na voljo.

Ob obisku ministrice sta se veselila tudi ravnatelj Bogomir Marčinković in župan Franjo Debelak, ki ju veseli, da se je ministrica odločila za obisk majhnih šol, ki delujejo povsem drugače kot velike. (Karmen Cvirn)