Bistrica ob Sotli: Društvo invalidov Zgornje Posotelje pripravilo razstavo ročnih del

Ob mednarodnem dnevu invalidov 3. decembra je Območno društvo invalidov Zg. Posotelje v Bistrici ob Sotli pripravilo razstavo ročnih del svojih članic in članov, ki jo pripravljajo že 17 let.

»Z današnjo že 17. razstavo ročnih del delovnih invalidov Zgornjega Posotelja želimo opozoriti na invalide med nami, želimo pa tudi pokazati, kaj vse ljudje z vztrajnostjo, voljo in veseljem do dela zmorejo. Na razstavi s svojimi izdelki samostojno sodeluje kar 28 naših članov, ki ustvarjajo na različnih področjih. Še 15 naših članic pa sodeluje z razstavljenimi izdelki našega društva, ki jih izdelujejo v okviru programa ročnih del, dvakrat mesečno na sedežu društva. Vsak izdelek je nekaj posebnega, v vsakega je vloženo ogromno časa, potrpljenja, znanja in predvsem ljubezni. Zato so izdelki tako edinstveni. Našo razstavo so s svojimi čudovitimi izdelki tudi letos popestrili učenci s posebnimi potrebami III. OŠ Rogaška Slatina,« je ob odprtju razstave povedala predsednica društva Betka Šeligo.

Na dogodku je Betka Šeligo nekaj besed namenila še mednarodnemu dnevu invalidov: »Združeni narodi so z resolucijo oktobra 1992 razglasili mednarodni dan invalidov z namenom, da bi v družbi spodbudili boljše razumevanje problematike, povezane z invalidnostjo, s temeljnimi pravicami invalidov in z vključevanjem invalidov v družbo. Pomembno je zavedanje, da je invalidna oseba enakopravni in enakovredni član družbe, ki lahko po svojih najboljših močeh bogati družbeno, gospodarsko, politično, in kulturno življenje. Geslo letošnjega mednarodnega dneva invalidov se glasi Prihodnost je dostopna.«

Udeležence odprtja razstave je v imenu županje in županov našega območja pozdravil župan občine Bistrica ob Sotli Franjo Debelak. Prisotna je bila županja iz Kozjega Milenca Krajnc ter slatinski podžupan Janez Božak. Kulturni program odprtja razstave, ki ga je povezovala Liza Rainer, so oblikovali Ljudski pevci Bistrica ob Sotli, flavtistka Ema Dobrina in pevka Petra Žuraj. (RN)