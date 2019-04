Preteklo soboto je na Stranicah in Zrečah bila slovesnost svete birme. Na Stranicah je bilo 18 birmank in birmancev in v Zrečah 33. Zakrament svete birme je podelil generalni vikar mariborske nadškofije, Janez Lesnika.

Več in podrobneje kmalu v lokalnem časopisu NOVICE, ki bo zaradi praznikov izjemoma izšel ta petek.

Foto: Foto studio Nareks