Birma v Slovenskih Konjicah: potekala varno, z omejenim številom udeležencev

Po Sloveniji se na socialnih omrežjih širijo neresnične novice o poteku in številu udeležencev birme, ki je v Slovenskih Konjicah bila minulo nedeljo.

Poklicali smo konjiškega arhidiakona Jožeta Vogrina. Pojasnil nam je, da so v Slovenskih Konjicah k birmi pristopili zelo odgovorno in so se zelo potrudili, da so dogodek organizirali v skladu s smernicami Škofovske konference za COVID, ki so usklajena z NIJZ, in predpisujejo, da naj birme potekajo na prostem in da število udeležencev naj ne presega 500.

Med drugim je Vogrin navedel: “Slovesnost je potekala zunaj na prostornem župnijskem travniku. Za vsako družino smo tako zagotovili le eno gasilsko klopco, na kateri so sedeli birmanec, boter ter oče in mama. Klopi smo postavili na varno razdaljo najmanj meter in pol, zagotovili smo tudi dovolj široke prehodne poti. Število birmancev je bilo 94, sedeli so po štirje na klopci, to je skupaj blizu 400 ljudi, bili smo še 4 duhovniki, 6 ministrantov in 12 pevcev in nekaj opazovalcev. Pri birmovanju smo uporabljali zaščitne maske. Obstajajo tudi seznami udeležencev z vsemi relevantnimi podatki. Dogodek je potekal lepo in mirno.”

Vogrin je komentiral tudi obravnavo birme na socialnih omrežjih in jo ocenil kot popolnoma neutemeljeni medijski spin, saj so obredi na prostem do 500 ljudi dovoljeni, uporaba mask je obvezna v zaprtih prostorih in zagotovili so vse, kar je potrebno in mogoče, da je vse potekalo res varno.

“Na interpretacijo dogodka na socialnih omrežjih ne moremo vplivat. Česar polno je srce, to pač usta govore,” je še komentiral Vogrin.

