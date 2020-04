Bio in kmečka tržnica odslej ponovno del Citycentra

Odslej bosta v Citycentru Celje ponovno del njegove stalne ponudbe BIO in kmečka tržnica, in sicer prva vsak četrtek ter slednja ob petkih – obe med 8.in 16. uro. To je zagotovo dobrodošla novica za vse ljubitelje lokalno pridelane hrane, ki bodo na nakupovalni ulici pred blagajnami prodajalne Megamarket Interspar našli številne domače dobrote.

Po prvomajskih praznikih prihaja v veljavo dodatno rahljanje vladnih ukrepov, ponovno bodo dostopne nekatere storitvene dejavnosti. Tako ponovno odprtje napoveduje frizerski salon DOK, sledili bosta cvetličarna Gardenia in Manikira. Trenutno v Citycentru Celje poslujejo: Megamarket Interspar z možnostjo spletnega naročanja z osebnim prevzemom, Lekarna, Drogerija Mueller, DM – drogerie markt, Premium Pet, Biotopic, Pizza Špica, Gala Šik ter poslovalnice Telekom, A1, Sgermobil in T2. Hervis pa svojo ponudbo za kolesarjenje od danes naprej predstavlja na osrednjem prostoru nakupovalnega središča.

V največjem nakupovalnem središču na Celjskem še vedno veljajo strogi previdnostni ukrepi. Ves čas skrbijo za varnost okolja, zaposlenih in njihovih obiskovalcev z rednim čiščenjem in dezinfekcijo površin. Obvezna je uporaba zaščitnih mask in ustrezne zaščitne opreme za zaposlene. Za vse obiskovalce Citycentra Celje pa so pri vhodih in v centru na več mestih kot pred posameznimi prodajalnami na voljo tudi razkužila za roke.