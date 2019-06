Bike park znova vabi na Roglo

Na Rogli od sredine junija naprej znova gostijo več adrenalinskih navdušencev – odprli so namreč novo sezono tamkajšnjega Bike parka. Ponujajo sedem prog različnih težavnosti, njihova skupna dolžina je 7.500 metrov. Na vrhu, pri sedežnici Planji, je poligon za začetnike oz. ogrevalni poligon. Vodja smučišča na Rogli Sašo Šušteršič je povedal, da je njihov Bike park primeren za vse starostne skupine. Mlajšim je namenjen predvsem že omenjeni poligon, otroci od 10. leta naprej, ki že bolje obvladajo kolo, pa se lahko peljejo tudi po ostalih progah. Na Rogli izposojajo 30 različnih koles, tudi električnih, ter zaščitno opremo.

Bike park bo predvidoma odprt do konca septembra, in sicer od petka do nedelje in med prazniki, od 10. do 18. ure.