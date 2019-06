Bezina: s traktorjem v hišo in na streho

Sinoči je v Bezini, v občini Slovenske Konjice, traktor trčil v stanovanjsko hišo in se prevrnil na streho. Voznik je že pred tem padel iz traktorja. Posredovali so gasilci PGD Slovenske Konjice, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, nudili pomoč reševalcem NMP ter posuli zemljišče z vpojnimi sredstvi in preprečili nadaljnje iztekanje tekočin. Ena oseba se je telesno poškodovala, zato so jo prepeljali v Splošno bolnišnico Celje.

Foto: bralka lokalnega časopisa NOVICE