Bezgovo cvrtje

Potrebujemo:

¼ l mlačnega mleka

Pol čajne žličke soli

žlica sladkorja

22 dag moke

3 rumenjaki

Sneg iz treh beljakov

Od 6 – 12 bezgovih cvetov

Maščoba za cvrenje

Mleko, moko in rumenjake umešajte skupaj in mešanici dodajte sladkor ter sol. Nato naredite čvrst sneg iz beljakov. Sneg rahlo vmešajte v pripravljeno zmes iz rumenjakov. Cvetove bezga splaknite z vodo, odcedite ter jih posamično pomakajte v testo in nato ocvrite na vroči masti. Ko so ocvrtki rahlo rumene barve jih potresite s sladkorjem.