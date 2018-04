Beseda je vaša: zakaj na Stranicah prekuhavajo vodo?

Zakaj morajo po večjem deževju na Stranicah še vedno prekuhavati pitno vodo? Krajanka Stranic je v oddaji Beseda je vaša na Radiu Rogla opozorila na kaljenje vodnih virov pri tamkajšnjih grobovih, ko je pred dnevi tam spet veljal ukrep prekuhavanja vode.

Občina Zreče je ta vodovodni sistem v upravljanje prevzela pred šestimi leti od tamkajšnje Krajevne skupnosti, in to v slabem stanju, pojasnjujejo na Občini. V ta sistem so odtlej že veliko vložili in tudi veliko obnovili, pravijo. Najpomembnejše ukrepe pa nameravajo izvesti v naslednjem štiriletnem obdobju, zato krajane še prosijo za strpnost.

Podrobneje o tem in drugih temah v oddaji Beseda je vaša.

Fotografije kalne vode, ki nam jih je po zadnjem deževju v tem tednu poslala krajanka:

