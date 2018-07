Beseda je vaša: V Slovenskih Konjicah jim voda vdira v kleti

Preko elektronske pošte beseda@radiorogla.si je pisal poslušalec, ki pravi, da imajo na Mizarski cesti 36 in 38 v Slovenskih Konjicah velike probleme z vdiranjem vode iz kanalizacije v kleti in pred garaže, kadar močneje dežuje. Kanalizacijski sistem se namreč hitro napolni z meteorsko vodo, zadnje čase pomešano celo še s fekalijami, in vdira v hiše večkrat na leto. Ob vsakem dežju je tamkajšnje prebivalce strah, kaj se bo zgodilo.

S konjiške občinske uprave so sporočili, da jim je težava znana. Problem je v tem, da so prebivalci Mizarske 36 in 38 ravno na stičišču več kanalov. Ob nalivih ne morejo odvesti takšne količine vode, kot jo prinašajo padavine. Rešitev je nov sekundarni kanal Mizarska/Plinska postaja, s katerim naj bi razbremenili sedanji kanal, vzdolž Mizarske ceste. Potrebovali naj bi sto tisoč evrov, a tega denarja trenutno v proračunu nimajo. Bodo pa ta projekt umestili v predloge za izvedbo v prihodnjih letih.

Več in podrobneje v NOVICAH.