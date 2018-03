Beseda je vaša: preverjajo, za kaj porabijo socialno pomoč?

Ali na centrih za socialno delo preverjajo, za kaj prejemniki denarne socialne pomoči porabijo denar? Da posamezniki namesto za plačilo nujnih stroškov denar namenijo za plačevanje alkoholnih pijač v lokalih, je v kontaktni oddaji Beseda je vaša na Radiu Rogla opozorila Tina iz Zreč.

Direktorica konjiškega Centra za socialno delo Helena Taks Petan se dejstva, da nekateri upravičenci denar porabijo tudi za alkohol, zaveda. S temi ljudmi aktivno sodelujejo, a pomoči navadno ne želijo. Direktorica pravi, da to ni razlog, da tak posameznik ne bi bil upravičen do denarne pomoči. Nekaterim plačajo položnice in razliko nakažejo na račun ali pa jim pomoč izplačujejo v obliki naročilnic za nakup hrane v trgovini.

Daljši odgovor v oddaji Beseda je vaša, to soboto, med 11.00 in 12.00!

_______________________________________________________________

BESEDA JE VAŠA

Imate tudi vi predlog, mnenje, bi radi zastavili vprašanje ali komu namenili lepo besedo?

Pokličite v kontaktno oddajo Beseda je vaša na Radiu Rogla, vsako soboto med 11.00 in 12.00, na 03 757 45 00.

Ali pa pišite na: beseda@radiorogla.si.

_____________________________________________________________