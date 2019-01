Beseda je vaša: Plačilo turistične takse

Poslušalec iz Zreč je v oddajo Beseda je vaša na Radiu Rogla postavil vprašanje, ali je, v kolikor se odpravi na večdnevni oddih na Roglo, dolžan plačati turistično takso. Dodal je še, da razume princip, da se taksa plača v krajih zunaj stalnega bivališča, a v tem primeru so domačini še vedno v kraju znotraj stalnega bivališča.

Iz zreške občinske uprave so sporočili, da so zavezanci za plačilo turistične (in promocijske) takse so opredeljeni v lani sprejetem Zakonu o spodbujanju razvoja turizma in v Odloku o turističnih taksah v Občini Zreče. Iz obeh izhaja, da turistično in promocijsko takso plačujejo tako državljani Slovenije kot tudi tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu. Osebe plačajo turistično in promocijsko takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje. Turistično takso torej morajo plačati tudi »domači« gosti.