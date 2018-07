Beseda je vaša: Parkirišče kupila s figo v žepu

Poslušalko s konjiškega Mestnega trga 16 je zanimalo, kako bodo uredili zadevo v zvezi s parkiriščem pred blokom. Po njenih besedah je bilo stanovanje, ki ga je kupila pred leti, dražje ravno zaradi pripadajočega parkirišča. Zdaj pa ga uporablja kdor koli želi. Problem s parkirnimi mesti je predvsem v dopoldanskem času. Zanima jo, zakaj ni možno urediti zapore, ki bi omogočala, da bi dostop do parkirišča imeli samo stanovalci s kartico.

Iz konjiškega Stanovanjskega podjetja so sporočili, da, če je poslušalki prodajalec skupaj s stanovanjem prodal tudi parkirišče, je to storil s figo v žepu, saj ob tem ni pridobila lastništva ali solastništva parkirišča.

Hkrati so iz konjiškega Stanovanjskega podjetja še dodali, da bi kakršnokoli omejevanje parkiranja pri večstanovanjskih objektih vodilo k temu, da bi nekatera parkirišča ostala nezasedena, na ostalih javnih parkiriščih pa bi nastala gneča, kar bi vodilo k potrebi omejevanja in zaračunavanja parkirnih mest.

Dodali so še, da je sedanja ureditev parkiranja dobrina, ki jo premore le malo mest. Kot rešitev predlagajo, da se na tem parkirišču uvede časovna omejitev parkiranja za vse, razen za avtomobile v lasti etažnih lastnikov Mestnega trga 16. Dodali so še, da če se bodo lastniki z večino odločili za ta postopek, jih bodo upravniki zastopali in poskušali uresničiti njihove interese.