Beseda je vaša: omejitev v Socki ostaja 40 km/h

V oddajo Beseda je vaša, ki na Radiu Rogla omogoča, da v eter ali prek e-pošte spregovorijo posamezniki, podajo pobudo, vprašanje, grajo ali pohvalo. Tako je v oddajo poklical tudi Marko iz Socke. Zanimalo ga je, koliko je omejitev hitrosti na odseku novega asfalta med Razdeljem in Socko.

Zaposleni podjetja VOC, ki so izvajalci del in koncesionarji za državne ceste v Občini Vojnik, so sporočili, da je omejitev na tem odseku Razdelje – Socka še vedno 40 kilometrov na uro, saj je ta cestni odsek še uradno v statusu gradnje. Ta omejitev ostaja do uradne predaje ceste v obratovanje.

Oddaja Beseda je vaša je bila minulo soboto zadnja v tej sezoni. Vaše klice v živo bomo sprejemali ponovno sredi avgusta. V kolikor imate kakšno vprašanje, za koga lepo besedo, pohvalo, morda pripombo ali predlog pa nam lahko že zdaj pišete prek elektronske pošte beseda@radiorogla.si. Odgovore na vaša vprašanja bomo predstavili v lokalnih časopisih in v informativnem programu Radia Rogla.