Beseda je vaša: Odvoz smeti in poletje

Vprašanje za konjiško Javno komunalno podjetje je prek e-pošte poslal Bojan iz Slovenskih Konjic. Najprej je pohvalil podjetje, saj prek različnih kanalov obveščajo, kako je treba varčevati. Zanimalo pa ga je, kako lahko varčuje pri položnicah za odvoz smeti in ali je v času poletnega dopusta, ko ga ni doma, dolžan plačati odvoz smeti, čeprav ga ne koristi.

S konjiškega komunalnega podjetja smo prejeli odgovor, da lahko vsak strošek mesečne položnice zniža tako, da ločuje odpadke na izvoru in jih oddaja v za to namenjene zabojnike oz. vreče. Manj mešanih komunalnih odpadkov pomeni nižji strošek obdelave in odlaganja.

Cena ravnanja z odpadki je sestavljena iz skupne količine zbranih komunalnih odpadkov, ki so porazdeljeni na število oseb in pogostostjo odvozov na letni ravni. Glede na to oblikujejo ceno mesečnega stroška ravnanja z odpadki. Količina povzročenih odpadkov se ne spremlja po posameznem povzročitelju na mesečnem nivoju (ker je logistično to neizvedljivo), ampak se spremljajo skupne količine zbranih odpadkov v letnem obdobju.

