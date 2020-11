Beseda je vaša: do Starih Slemen po interventni cesti

Stanovalcem, ki zaradi plazu pri Žički kartuziji ne morejo do doma, urejajo novo pot.

Kot smo poročali, je nova cesta od Žičke kartuzije do Straže na Gori zaradi zemeljskega plazu zaprta za ves promet. Kmalu zatem, ko so končali obsežno obnovo te državne ceste, je namreč na delu ceste začelo plaziti, prišlo je do posedkov in razpok. Zaradi popolne zapore ceste nekateri stanovalci zaselka Stare Slemene tako ne morejo do doma.

Makadamska pot

Cvetka s Starih Slemen je v oddaji Beseda je vaša na Radiu Rogla opozorila, da morajo svoje avtomobile puščati pri sosedih, kar je okoli pol kilometra stran. Prav tako do njihove domačije ne morejo interventna vozila. Ker očitno cesta še nekaj časa ne bo odprta za promet, so stanovalcem začeli urejati nov dostop do doma.

Kot so nam sporočili iz Direkcije za infrastrukturo, bo nova makadamska pot omogočala najnujnejšo oskrbo ter dostop za stanovalce in intervencijska vozila. Končali naj bi jo še v tem tednu, poteka pa od Špitaliča, delno po obstoječi gozdni vlaki, delno po novo urejeni trasi.

Kdaj bodo sanirali?

Na Prometno-informacijskem centru je navedeno, da bo popolna zapora omenjene ceste veljala do 17. decembra, a zelo verjetno ceste dotlej še ne bodo odprli. Iz Direkcije za infrastrukturo so nam namreč sporočili, da zaradi izrazito povečanega pomika plazu zdaj še potekajo dodatne raziskave terena, preučujejo najboljše različice sanacije. Ko bodo izbrali najboljšo rešitev, bodo lahko napovedali, kdaj bodo začeli z urejanjem plazu.

“Glede na to, da je jesensko zimski čas običajno tudi čas obilnejših padavin, se lahko popolna zapora tudi podaljša,” so napovedali in dodali, da bodo javnost o odprtju ceste obvestili. (N. K.)

