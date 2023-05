Bepop ladies imajo pesem o prijateljstvu

Bepop ladies so nastale iz skupine Bepop, ki smo jo spremljali od leta 2002, ko je nastala v sklopu resničnostnega šova. Od leta 2019 so Ana, Alenka in Tinkara trio, ki redno izdaja nove pesmi, šele po 21 letih prijateljstva pa so izdale pesem o prijateljstvu. Gre za pesem, ki ne govori samo o njihovih vzponih in padcih, pač pa se lahko s pesmijo poistoveti kdorkoli. Dlan v dlan je že hit na Youtubu, kako zahteven izziv pa sta jim tokrat pripravila Peter in Iztok v studiu Radia Rogla, pa poglejte spodaj.





