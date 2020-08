Beljakovinske palačinke z gozdnimi sadeži

Sestavine za dve osebi:

1 zrela banana

4 jajca

2 merici naravnih beljakovin v prahu

2 žlici mletih ovsenih kosmičev

maslo ali olje

Nadev:

skuta

gozdni sadeži

žlička stevie v prahu

Priprava:

korak:

Maso za palačinke pripravimo tako, da zmiksamo banano, jajca, ovsene kosmiče in beljakovine v prahu. Pri nakupu beljakovin v prahu smo pozorni na to, da ne vsebujejo dodanih sladkorjev in umetnih sladil, da so brez GSO in vsebujejo čimmanj drugih sestavin. Na voljo imamo različne beljakovine v prahu, odlična izbira so grahove ali konopljine beljakovine, ki imajo dobro aminokislinsko sestavo, so lahko prebavljive in popolnoma nealergene, v nasprotju s sirotkinimi in sojinimi beljakovinami.

korak:

Palačinke spečemo na malo masla ali olja. Da palačinko lažje obrnemo, raje spečemo manjše in debelejše, kot smo sicer vajeni.

korak:

Za nadev zmiksamo skuto in sveže ali zamrznjene gozdne sadeže, če želimo, ga lahko osladimo s stevio. Ker so takšne palačinke krhke in jih težko zvijemo, jih položimo na krožnik, namažemo s kremnim nadevom in na nadev zopet položimo palačinko.