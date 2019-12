Bassless nominirani za prestižno a cappella nagrado

Slovenska a cappella skupina Bassless, v kateri pojeta tudi dva Konjičana, uspešno osvaja svetovno glasbeno sceno. Po končanih nastopih v Aziji in Evropi so se člani razveselili kar dveh nominacij za najprestižnejšo mednarodno a cappella nagrado AVA. Njihova priredba švicarske skladbe Swiss Lady je bila nominirana v kategoriji najbolj humoren videospot (Best Humor Video) in v kategoriji izreden kostum / makeup (Outstanding Costume / Makeup). Člani, Konjičana Matej in Kristjan Virtič, Karin Možina, Nastja Vodenik in Klemen Brezavšček, bodo nominacijo proslavili na eni izmed vaj. Ali bodo prejeli tudi nagrado, bodo izvedeli februarja v Los Angelesu. (Z. M., po K. V.)

