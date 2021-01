Band Patroni: »Združuje nas ljubezen do slovenske rock glasbe«

Kdo so Patroni?

19-letni Oplotničan Andraž Kolar v skupini prevzema vlogo vokalista. Skupini se je sicer sprva pridružil kot kitarist, po odhodu prvotnega pevca pa zasedel njegovo mesto. Na kitaro igrata 26-letni Tim Kamenšek iz Slovenske Bistrice in pet let mlajši Žan Sivec iz Selnice ob Dravi. 22-letni Gašper Štefane – Štef iz Oplotnice v skupini zaseda mesto baskitarista. Za ritem na bobnih pa poskrbi Oplotničan Anže Filipič. 24-letni Anže je sicer tudi glavni pobudnik za nastanek benda.

Patroni, mlada skupina s širšega Bistriškega, želijo s svojo avtorsko skladbo opisati in med poslušalce deliti njihov vsakdan, skupne trenutke in spomine; “tako dobre, kot tudi slabe”. Začetek njihove zgodbe se je začel že pred nekaj leti, v trenutni zasedbi pa igrajo približno leto in pol. »Združuje nas ljubezen do rock glasbe napisane v slovenskem jeziku, ki ga velikokrat mladi bendi ne uporabljajo,« pravijo Patroni. »Skozi materni jezik lahko najbolje izrazimo svoja čustva in počutje.«

Poimenovali ste se Patroni, čemu to ime?

Ime skupine smo izbirali kar dolgo časa. Nastalo je ob kavi, čisto spontano. V šali, da bi se lahko imenovali Patroni, se je kasneje to ime res prijelo. Ime nas povsem opiše, smo namreč energični in eksplozivni; patron je sicer poimenovanje za naboj ob izstrelku. V prenesenem pomenu pa Patron pomeni zavetnika. Lahko bi torej rekli, da je slovenski rock naš patron.

Kaj najraje igrate?

Trenutno velik del časa posvečamo avtorski glasbi. Nekako stremimo k temu, da bi ustvarjali v svojem stilu, ki je nekakšna mešanica naših osebnih okusov. Zraven avtorske glasbe pa radi igramo tudi priredbe. Najraje igramo pesmi slovenskih rock skupin, kot so recimo Big Foot Mama in Mi2, saj smo si z njimi po zvrsti igranja zelo blizu.

Kako izgledajo vaše vaje?

Ogromno kave, piva in dobre volje. (Smeh.) Kadar igramo priredbe, se načeloma pripravljamo individualno doma in jih na to na skupinskih vajah samo še izpilimo. Na vajah namreč večino časa posvetimo avtorskim skladbam. Ker smo mnenja, da je za delovanja in obstoj banda prilagajanje ključnega pomena, večina idej, ki se nam jih porodi tekom tedna, skupaj na vajah poslušamo, preigramo in se na koncu odločimo za najboljšo izmed njih. Na takšen način skladbo skupaj ustvarimo od začetnega osnutka do končnega izdelka.

Kakšni so vaši načrti za naprej?

V prihodnosti si želimo izdati čim več avtorskih skladb, veselimo se igranja, ustvarjanja in druženja na odrih. Nadaljevali bomo z udeleževanjem natečajev, saj ti ponujajo priložnosti za nabiranje izkušenj in spoznavanje drugih skupin. V bližnji prihodnosti pa nameravamo izdati tudi naš prvenec; tako nas bo mogoče spremljati tudi na platformi Youtube.

Več o glasbeni skupini pa si preberite v prihajajoči januarski številki Bistriških novic. (A. Sobočan)