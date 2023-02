Bananine olupke lahko koristno uporabimo kot tekoče gnojilo za rože in vrt

Banane so najbolj priljubljena vrsta sadja na svetu. Banane vsebujejo precej veliko količino vlaknin in antioksidantov. Vsebujejo tudi kalij, vitamin B6, vitamin C, magnezij, baker in mangan.

Bananini olupki so koristni za lončnice in rastline v vrtu. Bananin olupek, ki ga po navadi zavržemo, lahko uporabimo kot gnojilo za naše sobne rastline ali zelenjavni vrt. Je bogat vir kalcija in magnezija, kar rastline še kako potrebujejo. Ko sadite rože, dodajte v zemljo tudi olupek banane. V večjo posodo nalijte vodo, ji dodajte bananin olupek in pustite nekaj časa stati. Ko boste naslednjič zalivali rože, navadni vodi dodajte malce vode, v kateri je namočen olupek in rastline vam bodo hvaležne.

Kako pripravimo bananino gnojilo: Sveže bananine olupke narežemo in jih damo v posodo. V posodo natočimo vodo in mešanico pustimo stati vsaj 3 dni. Po treh dneh precedimo in bananine olupke zavržemo. Tekočina je tekoče bananino gnojilo, ki ga dodamo k vodi za zalivanje. Vodo za zalivanje in bananino gnojilo pripravimo v razmerju 5:1 (5 delov vode, 1 del gnojila).

