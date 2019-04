Balkonska zasaditev v senci

Obuja se zasaditev z nageljni ali kombinacija z drobno cvetočim mlečkom, cvetočo gavro, rožmarinom. Veliko sort begonij, predvsem gomoljnih, je najprimernejših za senčne lege. Ob njih se lepo podajo deteljice, praproti, hojhere. Največ barvitosti bomo na senčno lego prinesli s fuksijami, kjer po sistemu manj je več kombiniramo različne sorte pokončnih in visečih v barvno skladnih kombinacijah, lahko pa jim dodamo tudi okrasne koprive v skladnih barvnih tonih.

V senci se dobro počutijo tudi vodenke. Enako pestrost kot sorte vodenk kažejo tudi nedotike ali gvinejke. K pisanim cvetovom vodenke pristajajo ognjeni dež in trave, kakršni so drobni šaši. Tipične cvetoče spremljevalke so begonije in fuksije. Poletne rože so lepe tudi same ali mešane v dveh barvah. Na gredi so čudovite predvsem elegantne nedotike. Posadite temno rdeče ali škrlatne sorte na rob gredice.

