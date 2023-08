Aurednik: Plezalni center tudi kot prostor za preživljanje prostega časa

Tomislav Aurednik je Bistričan, mnogim sicer znan kot alpinist in predsednik Alpinističnega kluba Impol Slovenska Bistrica, a tudi uspešen podjetnik. Pred leti je kot diplomirani inženir računalništva in informatike odprl svoj s. p., ki je z leti prerasel v d. o. o. Njegovo podjetje 8000plus je imelo do letošnjega leta svoje prostore v spodnjem nadstropju domače hiše na Kajuhovi ulici. A na obzorju so spremembe, selitev v nov objekt na Ulici Pohorskega bataljona: »Po številu zaposlenih in obsegu dela smo prerasli sedanje prostore. Vsa računalniška oprema in pet redno zaposlenih sodelavcev nujno potrebujemo več prostora,« pravi Aurednik.

Podjetje 8000plus je programersko orientirano podjetje. Ukvarjajo se predvsem z izdelavo informacijskih rešitev, ki podjetjem pomagajo pri digitalizaciji poslovanja. Eden izmed njihovih najbolj prepoznavnih lastnih produktov je spletna platforma 3clik, ki upravljavcem spletnih trgovin omogoča optimizirano upravljanje vseh procesov od povpraševanja, naročila pa vse do e-odpreme in izdaje računov. Ob tem se podjetje 8000plus ukvarja z digitalnimi preobrazbami podjetij, vpeljavo e-poslovanja ter izobraževanji. Aktivni pa so tudi na področju kibernetske varnosti, ki postaja vse bolj pereča težava.

1 od 3

Bistriški podjetnik je eden izmed tistih, ki so aktivni na številnih področjih. Zraven podjetja vodi tudi Alpinistični klub Impol Slovenska Bistrica in to vse od njegove odcepitve od Planinskega društva Slovenska Bistrica, leta 2006. Letos sicer bistriški plezalci obeležujejo 50-letnico kontinuiranega delovanja kluba, od ustanovitve kluba pa je minulo že 74 let, pravi Aurednik. Klub je z uradnim delovanjem začel leta 1949, a je zaradi nesreče v Špiku za nekaj let vmes prenehal delovati.

Da bi vso zgodovino in sedanjost kluba zajeli v eno knjigo, bistriški alpinisti pripravljajo zbornik. Kdaj bo na voljo? »Za to je potrebno veliko dela, vsi ki delamo, pa delamo prostovoljno. Trenutno nam čas pobira plezalni center. Zaradi tega predvidevamo, da ga bomo uspeli izdati drugo leto, ob 75-letnici ustanovitve kluba. To so naša predvidevanja, se pa k temu ne zavezujemo, pomembnejše se nam zdi, kako bomo zagnali plezalni center,« pojasni. Tomi v pogovoru večkrat omeni, da je časa premalo – predvsem odkar so se aktivno lotili izgradnje novega plezalnega centra. Ta bo kmalu odprt. »Odprtje mora potrditi investitor, to je Občina Slovenska Bistrica. Naša želja je, da bi to bilo najkasneje v oktobru.«

Plezalni center ne bo namenjen le članom bistriškega kluba, ampak bo odprt za vse, tudi za tiste, ki plezanja ne trenirajo. »Zrastel je res zaradi potrebe samega kluba, saj trenutno pri nas trenira 180 otrok in še nekje 40 jih je na čakalni listi. Trenutno nam obstoječa infrastruktura ne omogoča več kot to,« pravi Aurednik in dodaja, da bo center deloma namenjen zadostitvi potrebam kluba, drugi del pa bo komercialno naravnan. »Sam plezalni center rad primerjam s kopališči. To je prostor, kamor gredo družine preživljat svoj prosti čas. V zahodni Evropi je rekreativno plezanje že zelo popularno,« razmišlja Tomislav. Aurednik pojasnjuje, da je pri tej obliki rekreacije, enako kot pri plavanju predpogoj, da posameznik zna plezati. Zato bodo nudili tudi tečaje plezanja.

Več o najnovejšem plezalnem centru pa v aktualni številki Bistriških novic. (A. Sobočan)