Atletska zveza Slovenije ima predsednika, ki je ‘po okusu’ Konjiške atletske šole

Atletsko zvezo Slovenije (AZS) bo tudi med letoma 2021 in 2024 vodil Roman Dobnikar. Dosedanji predsednik je na videokonferenčni skupščini zveze pred dnevi že v prvem krogu premagal svoje tri tekmece – prejel je namreč 40 od skupno 75 glasov. V imenu Konjiške atletske šole (KAŠ) je glas Dobnikarju dal tudi njen predsednik Anton Noner, ki je po skupščini za lokalni časopis NOVICE in Radio Rogla povedal: “KAŠ je bil eden od predlagateljev Dobnikarja za predsednika. Menimo, da je upravni odbor zveze na čelu z njim v minulem mandatu delal dobro in pričakujemo, da bo tako tudi v prihodnje.”

V KAŠ in Konjiškem maratonu si obetajo, da bo AZS s svojim delom nadaljevala, to pomeni, da bo še naprej podpirala tudi manjše klube, da bo sodelovala pri organizaciji tekmovanj in predvsem, da bo še več pozornosti dajala atletiki za otroke.

Kakšno funkcijo so dodelili Nonerju, preverite v četrtek v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)

Oglas