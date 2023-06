Atletinje celjskega Kladivarja ekipne državne prvakinje, Celjani drugi

Atletinje celjskega Kladivarja in atleti ljubljanskega Massa so slavili na ekipnem državnem prvenstvu v Slovenj Gradcu. Med moškimi je Kladivar končal na drugem mestu.

Celjski atleti so zabeležili kar nekaj zmag v posameznih disciplinah. Tina Šutej je kljub dolgi poti z diamantne lige v Firencah s palico za zmago preskočila 460 centimetrov. Ian Matic Guček pa se je na nizkih ovirah s časom 49,88 na manj kot sekundo približal svojemu državnemu rekordu (48,91), ki ga je dosegel avgusta lani. Ostali zmagovalci: Jan Vukovič (800 m), Žiga Jan (1.500 m), Vid Botolin (3.000 m), Marko Pepelnak (110 m ov.), Tia Tanja Živko (1.500 m), Klara Lukan (3.000 in 5.000 m), Martina Ratej (kopje), Esma Pajt (kladivo), Hana Urankar (disk), Eva Pepelnak (troskok). Najhitrejša je bila tudi celjska moška štafeta 4×400 metrov. V skoku s palico je bil najboljši Celjan Robert Renner, ki tekmuje za Mass. (Jure Mernik)

Foto: Facebook AD Kladivar

