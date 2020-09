Atleti celjskega Kladivarja ekipni državni prvaki, Celjanke podprvakinje

Atleti celjskega Kladivarja so si na domačem stadionu priborili naslov ekipnih državnih prvakov. Ta konec tedna so zbrali 17.285 točk, drugouvrščeni Mass Ljubljana 16.368, tretji Kronos Ljubljana 14.361. V ženski konkurenci so bile Celjanke s 14.633 točkami druge. Zaostale so za Massom (18.400), tretja je bila novomeška Krka (14.570).

Vseh devet posamičnih zmag so se pri domačem Kladivarju veselili v moški konkurenci. Najhitrejši na 400 metrov je bil Luka Janežič (46,35), na 800 metrov Jan Vukovič (1:53,00), na 1.500 metrov Vid Botolin (3:54,64), na 3.000 metrov Jan Kokalj (8:29,67), na 400 metrov z ovirami Ian Matic Guček (52,50), na 2.000 metrov z zaprekami pa Alen Lamper (6:11,61). Najboljši v skoku s palico je bil še Robert Renner (5,30), člani celjskega Kladivarja pa so slavili še v obeh štafetnih tekih, na 4×100 metrov (41,85) in na 4×400 metrov (3:15,98).

V ženski konkurenci pri Kladivarju tokrat zaradi poškodb niso mogli računati na Tino Šutej (skok s palico) in Marušo Mišmaš (skok v višino), še vedno zaradi suspenza ne tekmuje niti Martina Ratej (met kopja). (Jure Mernik)

