Arpadu Šalamonu priznanje s Poljske

Slikar in grafik Arpad Šalamon je prejel novo priznanje. Tokrat na mednarodnem razpisu eks librisov na Poljskem. Njegov ustvarjalni opus eks librisov, grafičnih oznak, s katerimi lastnik označi svoje knjige, je izjemno bogat. Poznan in cenjen je tako doma kot tudi v tujini. To dokazujejo tudi številna priznanja. Arpad Šalamon, ki že vrsto let živi v Slovenskih Konjicah, pravi, da mu vsako priznanje pomeni več kot zgolj list papirja. Razstavlja na skupnih razstavah v Klubu zbirateljev v Budimpešti v KBK Budimpešta, prav tako v Klubu zbirateljev male grafike Netkr Subotica. Ob 70. obletnici Knjižnice pedagogov v Kaliszu na Poljskem bo te dni prejel posebno priznanje za sodelovanje in podarjene grafike. Javni skladi za kulturne dejavnosti Slovenije je njegovo grafijo uvrstilo na bienalno razstavo »Oblo in oglato«, ki je na ogled v Domu kulture v Laškem. Žirija pa bo odločila, katera likovna dela se bodo uvrstila na republiško razstavo v prihodnjem letu. Šalamonove grafike bodo na ogled tudi v Narodnem domu v Mariboru, kjer pripravljajo razstavo ob Spominskem dnevu Mestne občine Maribor in Dnevu 72. brigade.