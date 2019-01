Arja vas: Gradijo nov štirizvezdični hotel

V žalski poslovni coni Arnovski gozd gradijo nov štirizvezdični Hotel A, investitor pa je žalski podjetnik Enes Draganović. Ko bo zgrajen do konca, odprt bo predvidoma letos poleti, bo imel 48 sob, wellness, fitnes, konferenčno dvorano in restavracijo. Kot je za Celjana pojasnil manager hotela Zoran Podkoritnik, želijo prav slednjo narediti všečno in dostopno vsakomur. V celjski regiji naj bi bilo vedno več gostov, ki iščejo višji standard namestitev in storitev, ponudba v regiji pa je slaba. »Vedno zagovarjam osebni pristop do gostov, kvalitetno storitev ter dobro počutje gostov, kot tudi zaposlenih. Na to bomo zelo pozorni,« je jasen Podkoritnik. Dodaja še, da je gospodarstvo v regiji zelo močno in to bo tudi ena izmed njihovih ciljnih skupin, poleg seveda tranzita, športnih klubov, turistov in drugih.

Sprva bodo zaposlili nekaj deset ljudi

V Sloveniji je na splošno v gostinstvu in hotelirstvu zelo težko pridobiti kakovosten kader, kako ga nameravajo pridobiti v hotelu, pa Podkoritnik odgovarja: »Glede na opravljeno delo v preteklosti ne vidim težav. Ko smo novico po novem letu objavili, so telefoni in maili dobesedno pregoreli. Veliko je kadra, ki sem ga vzgojil in s katerim smo leta skupaj gradili uspešne zgodbe.« Sicer pa bo v prvi fazi v hotelu dobilo zaposlitev nekaj deset ljudi, glede na projekte, ki so tudi že v nastajanju, pa se bo ekipa verjetno povečala še v tem letu.

»Glede na 25-letno znanje, izkušnje in prepoznavno kvalitetno storitev se bomo ukvarjali tudi s storitvijo cateringa, organizacijo seminarjev, porok, poslovnih srečanj, seminarjev ipd.,« zaključi Podkoritnik.

1 od 2