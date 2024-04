Aprila v visoke grede sejemo hitrorastoče vrtnine

V začetku meseca pohitimo s setvijo graha, boba in sajenjem čebule. V aprilu sejemo tudi špinačo in motovilec, redkvico, rukolo, rdečo peso. Ne hitimo s setvijo peteršilja in korenčka. Praviloma ju sejemo takrat kot krompir, ki ima rad, da so tla ogreta na 8 °C. Konec meseca aprila sejemo tudi nizek fižol. V aprilu sejemo tudi enoletne začimbnice in zelišča.

V rastlinjaku že pobiramo prve plodove saj nam razmere omogočajo, da smo vsaj mesec dni pred vrtom. V aprilu poskrbimo za sajenje bučk, setev nizkega fižola, sadimo paradižnik, kumare, jajčevce, papriko.

Če visoke grede še niste zasadili, je treba najprej dopolniti zemljo, ki se je sesedla, za tem lahko začnemo s setvami in sajenjem. Predlagamo, da v visoko gredo sadite hitro rastoče vrtnine in z njimi kombinirate solato in redkvico ali rukolo. V visoki gredi se zelo dobro počutijo tudi začimbnice in dišavnice.