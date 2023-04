Aprila na veliko začenjamo s setvijo, sajenjem in presajanjem.

Za vzgojo sadik ta mesec sejemo brstični ohrovt, kumarice, lubenice, melone, listnati ohrovt in por. Še vedno lahko sejemo vse kapusnice, ki jih bomo kot sadike presadili na prosto. Neposredno v vrt lahko sejemo solato in endivijo, ko se bo prst ogrela do osem stopinj Celzija, pa lahko posejemo še korenček in peteršilj. Konec meseca aprila sejemo blitvo, nizek fižol, rdečo peso. S presajanjem ali setvijo počakamo z zelenjavo, kot so bučke, kumare in visoki fižol. Ko bo vreme z višjimi temperaturami dopuščalo in bo zemlja v vrtu dovolj suha, se lahko v tem mesecu lotite sajenja sadik cvetače, zelja, kolerabe, brstičnega ohrovta in solate. Začetek meseca je primeren čas za sajenje trajnic, kot so šparglji in rabarbara.

