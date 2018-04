April je poln vrtnih opravil

Na prosto že lahko sejemo in sadimo odpornejše vrtnine: radič, čebulo, šalotko, grah, glavnato solato, špinačo, sladki janež, zgodnji fižol in zgodnji krompir. V zaboje, lončke in tople grede sejemo in sadimo občutljivejše vrtnine: kumare, jedilne buče, sladko koruzo, jedilne buče, brstični ohrovt, papriko, jajčevce, melone, zelje, ohrovt, blitvo, rdečo peso, zeleno, por in cvetačo. Mlade rastline, ki jih sejemo na prosto, zaščitimo pred slano, tako da jih pokrijemo ali postavimo tunel. Tla naj bodo ves čas vlažna. Odstranjujemo plevel, ki se razvije in po potrebi razredčimo mlade rastlinice. Paradižnik presadimo v večje lončke in jih v toplejšem vremenu postavimo v tunel ali toplo gredo, da se utrdijo.

Posadimo čebulice gladijol (ne na isto mesto kot lani) in gomolje dalij. Sadimo vrtnice in potonke. Okrasnemu srobotu in gliciniji odstranimo vse pozeble dele. Travo dobro prezračimo tako, da jo temeljito pregrabimo. Ko odcvetita forzicija in japonska kutina, ju lahko obrezujemo. Eno in dvoletnice, ki jih imamo v toplih gredah, utrjujemo tako, da preko dneva grede odpiramo.