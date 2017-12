Apostolski nuncij zlato mašo daroval v Kostrivnici

Juliusz Janusz, apostolski nuncij v Sloveniji, je 8. decembra, na praznik Marijinega brezmadežnega spočetja v Kostrivnici daroval ponovitev zlate maše.

Nadškof, ki je doma iz Poljske, je Kostrivnico za svojo slovesnost izbral z razlogom. V tej cerkvi je namreč slika Čenstohovske matere božje, ki velja za zaščitnico Poljakov, letos mineva 300 let od njenega kronanja. Njena podoba, ki je zanimiva, ker gre za upodobitev črne matere božje, se nahaja v svetišču na Jasni Gori, ki za Poljake pomeni toliko kot za Slovence svetišče na Sveti Gori pri Novi Gorici. Slovesnost bi sicer morala biti že 8. septembra, prav tako na Marijin parnik, a so takrat izvajali obsežna obnovitvena dela na kostrivniški župnijski cerkvi, ki je bila posvečena pred skoraj 250 leti, leta 1768.

Poleg apostolskega nuncija so mašo darovali še celjski škof dr. Stanislav Lipovšek, naddekan dekanije Rogatec Andrej Grobelnik, šmarski dekan Tadej Linasi, nadžupnik pri Sv. Križu Jože Vehovar, župnik pri Sv. Emi Franci Strašek, župnik v Bistrici ob Sotli Damjan Kejžar in seveda domači župnik Viktor Vratarič. Pri slovesni maši so prepevali združeni cerkveni zbori iz Rogatca, Rogaške Slatine, Sv. Florijana in domačini, za uvod so zaigrali učenci celjske glasbene šole, med mašo so igrali še mladi instrumentalisti. Na začetku svete maše sta Juliusza Janusza pozdravila otroka v narodnih nošah, med mašo sta kruh in vino prinesla zakonca Gajšek, ob koncu so domačini gostu izročili čudovito darilo, v steklu upodobljeno podobo črne matere božje.