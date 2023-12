Aplikacija Radioplayer Slovenija je tu, na njej tudi Radio Rogla

Aplikacija za mobilni telefon in pametne naprave Radioplayer je na voljo slovenskim uporabnikom. Radioplayer obsega tehnologijo in predvajalnik za povezana vozila in spletne strani ter aplikacijo za mobilni telefon in pametne naprave.

Aplikacija, prevedena v slovenščino, je že na voljo na mobilnih telefonih z operacijskim sistemom Android in iOS, hkrati pa podpira tudi rešitve za avtomobile Android Auto, Apple Carplay, kmalu tudi Android Automotive. Seznamu naprav se bodo kmalu pridružili še pametni televizorji, pametni zvočniki ter druge povezane naprave, povsod pa bo mogoče slovenske radijske postaje poslušati živo ali na zahtevo (podkasti).

Radioplayer poslušalcu vedno predvaja najboljši singal

Radioplayerjeva rešitev prihodnosti je hibridni radio, ki poslušalcu vedno predvaja najboljši signal. Na območjih, pokritih s signalom DAB+, bo to prva izbira, FM nadomestna, internetni radio ob prenosu podatkov pa tretja. Pomembno je tudi, da Radioplayer pokriva širok nabor različnih pametnih naprav.

Radioplayer Slovenija ima ambicijo postati postal prva aplikacija za poslušanje radia na pametnih napravah.

Kako do aplikacije Radioplayer?

Dostop do aplikacije Radioplayer na operacijskih sistemih Android in iOS najdete v trgovinah svojih mobilnih naprav. Po nalaganju izberete državo. Uporaba je brezplačna.



Radioplayer že v 20 državah Evrope

Radioplayer je pomemben evropski razvojni projekt, katerega glavni cilj je krepitev radijskega medija. Vzpostavlja tehnološki standard in enotno uporabniško izkušnjo za naprave, povezane z internetom. Kot mednarodni konzorcij, v katerega so vključene skoraj vse evropske države, pa ima tudi moč, da prihodnost radia v avtomobilu načrtuje skupaj z avtomobilsko industrijo. Podjetje Radioplayer Worldwide namreč v imenu radijskega trga sklepa pogodbe in dogovore z avtomobilskimi proizvajalci. Tako bo ta prednastavljena tehnološka rešitev na voljo tudi slovenskim uporabnikom v sodobnih avtomobilih, povezanih z internetom.

Slovenija je postala 21. država na svetu in 20. v Evropi, v kateri ponudnike radijskih vsebin povezuje Radioplayer. Sodelujoče postaje pričakujejo, da bo Radioplayer Slovenija postal prva aplikacija za poslušanje radia na pametnih napravah.

Ta hip v projektu Radioplayer, ki sta ga finančno podprla tudi ministrstvo za kulturo in medijska zbornica pri GZS, sodeluje dobrih 40 slovenskih radijskih programov, glede na dogovore, ki še tečejo, pa jih bo v projektu sodelovalo več kot 60.