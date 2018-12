Anton Rešek iz Lesičnega je najbolj skrben lastnik gozda na celjskem

Anton Rešek iz Lesičnega je prejemnik nagrade ‘Najbolj skrben lastnik gozda 2018’ za celjsko območje. Gre za nagrado Zavoda za gozdove Slovenije, ki vsako leto izbere 14 najbolj skrbnih lastnikov gozdov. S tem promovirajo odličnost, skrbnost pri gospodarjenju v zasebnih gozdovih ter tesno sodelovanje lastnikov gozdov z javno gozdarsko službo.

Gozd v osrčju zaščitenega parka

»Priznanje za Antona Reška ima posebno težo, saj gospodari s trinajstimi hektarji gozda v osr-čju Kozjanskega parka, ki je regijski park s statusom biosfernega rezervata, pod zaščito Une-sca. Zaradi te zaščite narave ima dosledno delo v gozdu po principu sonaravnosti, trajnosti in mnogonamenskosti izjemen pomen. To zgledno gospodarjenje z družinsko gozdno posestjo, spoštljiv odnos do gozdarjev, gozda, dobro poznavanje gozdne tehnike, dosledno izvajanje goz-dnega reda, skrb za mladje, vzdrževanje prometnic in ohranjanje starih mejnikov, ter vzpostav-ljanje dobrih sosedskih odnosov in povezovanje lastnikov gozdov je gospoda Antona postavilo na piedestal lastnikov gozdov na Celjskem v letu 2018,« je o nagrajencu povedal Dušan Debenak, vodja krajevne enote Zavoda za gozdove Slovenije Rogaška Slatina.

